رئيس الوزراء اليمني يوجه بعدم احتجاز مواطني المحافظات الشمالية

المواطن – واس

دعا رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إلى وحدة الصف والالتفاف خلف القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي الذي اختاره الشعب في انتخابات حرة ونزيهة وشهد لها العالم أجمع.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء في سياق توجيهات هاتفية من رئيس الوزراء لمحافظ لحج الدكتور ناصر الخبجي، ونائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع ونائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد سيف اليافعي بأن يقوموا بصورة عاجلة بالتحرك فوراً لتسهيل دخول المحتجزين من أبناء المحافظات الشمالية في نقطة الحبيلين وباقي النقاط الأمنية.

وقضت توجيهات رئيس الوزراء بعدم السماح لأي كان بعرقلة حركة المواطنين من أي محافظة كانوا ، واعتبر منعهم من الدخول لأي محافظة أو مضايقتهم من الأمور الخارجة على القانون ولا يجوز حدوثها.

وقال بن دغر: “علينا اليوم تغليب مصلحة الوطن على كل المصالح فأمامنا عدو واحد يتربص بأمننا واستقرارنا يتمثل في مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية”.