رئيس باريس سان جيرمان: قدّمنا مباراة مذهلة أمام برشلونة

المواطن ـ وكالات



هنّأ القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لاعبيه على المباراة المذهلة أمام برشلونة، أمس الثلاثاء، والفوز برباعية نظيفة ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وأشار إلى أن الأمر مذهل للجميع سواء “للنادي، أو اللاعبين، وحتى الجهاز الفني والإداري” أنها مباراة رائعة كنا نؤمن بهذا الأمر، وأكد الخليفي أنه لا زالت تتبقى مباراة الإياب في غضون 3 أسابيع، والفريق عليه أن يكون مستعداً لها.

وبهذه الخسارة الكبيرة، يحتاج البلوجرانا لمعجزة خلال مواجهة الإياب التي سيحتضنها ملعب “الكامب نو” يوم 8 من الشهر المقبل، حيث يتعين عليه الفوز بخمسة أهداف نظيفة، من أجل بلوغ دور الثمانية.

وتعد هذه هي الهزيمة الأكبر للفريق الكتالوني في نسخة العام الحالي الثانية له بعد مباراة مانشستر سيتى الإنجليزي، وأيضاً في تاريخ لقاءات الفريقين بهذه البطولة.

ولم يتذوق رفقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي طعم الخسارة بهذه النتيجة الكبيرة منذ سقوطهم أمام بايرن ميونيخ في ذهاب نصف نهائي نسخة “2012- 2013” على ملعب “أليانز أرينا” قبل أن يواصل الفريق البافاري مشواره ويتوج باللقب.