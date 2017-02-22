رئيس ديوان المظالم يزور جهات القضاء بالسودان ومحكمة الطعون الإدارية

المواطن – الرياض

قام رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف صباح أمس والوفد المرافق له بزيارة لوزارة العدل بجمهورية السودان برفقة سعادة رئيس ديوان المظالم العامة في السودان وفور وصوله كان في استقباله وزير العدل السوداني الدكتور أحمد النور حيث رحب به والوفد المرافق له شاكراً لهم هذه الزيارة وقدم للوفد نبذة تعريفية عن الوزارة والإدارات الرئيسية لها ، بعدها تحدث معالي رئيس الديوان عن تاريخ ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية ونشأته ومراحله وتطوراته منذُ أن كان شعبة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء إلى ما يشهده في وقتنا الحاضر من تطور وتقدم كبير على مستوى الاختصاص وعلى مستوى البنية التحية والكوادر المؤهلة والخدمات المساندة ، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية على دعم القضاء وإرساء العدل ، ورد المظالم وفقاً لأحكام الشريعة الغراء .

بعدها أوضح عدد من مديري الإدارات التنفيذية بوزارة العدل بجمهورية السودان الخدمات التي تقدمها إداراتهم كإدارة التشريع والفتوى ومحامي الوزارة وإدارة الاتفاقيات الدولية وإدارة الشؤون التنفيذية . بعدها قدم وزير العدل بالسودان هدية تذكارية لرئيس الديوان كما قدم د. خالد اليوسف هدية لوزير العدل تتمثل في مدونة الأحكام .

بعدها حضر الوفد القضائي من ديوان المظالم برئاسة د.خالد اليوسف مأدبة الغداء التي أقامها سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية السودان علي جعفر .

هذا وقد كان الشيخ خالد اليوسف قد قام صباح أمس الاثنين بزيارة لقضاء السودان حيث كان في استقباله رئيس القضاء رئيس المحكمة القومية العليا البرفيسور حيدر أحمد دفع الله ؛ الذي رحب برئيس ديوان المظالم والوفد المرافق له حيث قدّم إيضاحاً عن السلطة القضائية بالسودان، ثم بعدها ألقى الرئيس محاضرة عن قضاء ديوان المظالم ونشأته ومراحله والتطورات التي مرّ بها .

موضحاً تشكيل الديوان ومحاكمه ومجلس القضاء الإداري واختصاصاته وكذلك المحكمة الإدارية العليا وعملها .

كما تطرق الشيخ اليوسف لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم وإقراره .

كما أوضح بعدها أهمية التعاون المشترك داخلياً وخارجياً بين المؤسسات ذات العلاقة النوعية بالمرافق العدلية عبر القنوات الرسمية ؛ معتبراً أنها مرتكز مهم في عمل المؤسسات القضائية لما تهدف إليه من تبادل في الخبرات ونقل التجارب والاستفادة منها .

مشيداً بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – لمرفق قضاء ديوان المظالم وتطلعاته في تحقيق العدالة والمساواة على الجميع وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية .

بعدها شاهد الحضور فيلماً تعريفياً عن ديوان المظالم السعودي والمراحل التطويرية التي مر بها والتقنية الحديثة التي واكبها من خلال البرامج الإلكترونية ، والتطبيقات التقنية ، والكوادر البشرية ، وآليات التدريب والتأهيل ، واستراتيجية ديوان المظالم المقرة وفقاً لرؤية المملكة 2030 .

ثم قام بعد ذلك الوفد القضائي بزيارة لقاعة المحاكمات في محكمة الطعون الإدارية واطلع على سير المحاكمة والإجراءات المتبعة فيها .

بعدها قدم البرفيسور حيدر أحمد دفع الله هديةً تذكارية لرئيس ديوان المظالم كما قدم د. اليوسف إهداءً للبروفيسور تمثل بدرع تذكاري ومدونة الأحكام القضائية للديوان .

رافق الرئيس وفد قضائيا من ديوان المظالم يضم كلاً من الشيخ الدكتور عبيد العبيد مستشار الرئيس والشيخ إبراهيم المطرودي عضو مجلس القضاء الإداري رئيس مكتب الشؤون الفنية والشيخ الدكتور سليمان الشدي المتحدث الرسمي لديوان المظالم والشيخ الدكتور محمد العريفي رئيس المحكمة الإدارية بالرياض.

كما حضرها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي جعفر .

الجدير ذكره أن هذه الزيارة تأتي بمناسبة موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين على تفويض رئيس ديوان المظالم بتوقيع مذكرة تفاهم في شأن القضاء الإداري بين ديوان المظالم بالمملكة وديوان المظالم العامة بالسودان .