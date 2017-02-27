رئيس مجلس شباب #المنطقة_الشرقية يكرّم “موبايلي” لرعايتها ملتقى #متطوعون

المواطن ـ الخبر:

كرمَ رئيسُ مجلس شباب المنطقة الشرقية الدكتور سليمان المشرف، شركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، إثر رعايتها التقنية لملتقى “متطوعون”، الذي أقيم في الخُبر.

واستعرض مدير إدارة الرعايات وتفعيل العلامة التجارية وخدمة المجتمع في شركة موبايلي، محمد بن سعد السعد، الذي تسلم درع التكريم نيابة عن الشركة، استراتيجية الشركة في العمل التطوعي وبرامجها الرائدة في هذا المجال، من خلال جلسة حوارية تناولت طرح العديد من التجارب التي تبنتها “موبايلي”.

وأبرز السعد، العوامل التي ساعدت الشركة في تبوء منصةٍ عالية في هذا المجال، وكيفية ارتباط اسم “موبايلي” في أي الأعمال والبرامج التطوعية والخيرية.

وفي السياق ذاته، شارك في الملتقى نخبةٌ من رواد العمل التطوعي، بينهم قادة المسؤولية الاجتماعية والمعنيين بالعمل التطوعي.

وتناولت الجلسة الحوارية عدداً من النقاشات في شأن مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ودور الشركات في هذا المجال، إضافة إلى التحديات والتطلعات بهدف رفع مستوى الوعي بالمسؤولية الاجتماعية سواء للأفراد أو الشركات.

يذكر أن موبايلي تعد الشركة الرائدة في نشاطات المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي في المملكة، إذ نقلت أخيراً بعض تجاربها وخبراتها في العديد من التخصصات التقنية والإدارية والفنية لبعض القطاعات التعليمية، والجهات الحكومية الرسمية، تحت إطار مبادراتها الاجتماعية، التي تخدم شرائح المجتمع كافة، وتسعى موبايلي بذلك للعب دور محوري في التنمية المجتمعية، بما يواكب النهضة التي تعيشها المملكة في المرحلة الراهنة، وما يتوافق مع القيادة الرشيدة.