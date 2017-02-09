رئيس مجلس علماء باكستان: لم أشاهد مثل قيادة المملكة في اهتمامها بشعبها وشبابها

المواطن – الرياض

أكد رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ الأشرفي أن قوة باكستان والمملكة مستمدة بعضها من بعض وموثقة بالعقيدة الراسخة.

وأضاف الأشرفي، في لقاء خاص مع قناة الإخبارية: لم أشاهد مثل قيادة المملكة في اهتمامها بشعبها وشبابها.

وقال: “لمست خلال لقائي بالأمير محمد بن سلمان حرصه الشديد للحفاظ على وحدة الأمة”.

وتابع رئيس مجلس علماء باكستان أن التحالف الإسلامي بقيادة خادم الحرمين الشريفين يبعث الأمل في نفوس المسلمين.

وتابع قائلاً: إن رعاية المملكة للحرمين الشريفين لا نظير لها، ونحن ممتنون لكل ما يقدمه خادم الحرمين للحجاج والمعتمرين.

واستطرد: “في مهرجان الجنادرية 31 رأيت تاريخ العرب والمسلمين.. ونريد مثله في كل البلاد الإسلامية”.

ولفت إلى أن المملكة مركز وحدة الأمة، وفكرها يقوم على نشر الاعتدال والوسطية ويرد على الممارسات الخاطئة.