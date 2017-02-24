رئيس وج: اللعب أمام الأهلي في الجوهرة حافز كبير

المواطن ـ محمد سلام

قدم مبارك اليامي، رئيس نادي وج، تهنئته إلى أمير منطقة مكة المكرمة ومحافظ الطائف، بمناسبة تأهل فريق وج إلى دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب فوزه اليوم على هجر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، والتأهل لمقابلة الأهلي في ملعب الجوهرة يوم 2 أبريل المقبل.

وقال اليامي في تصريحات عبر إذاعة “يو إف إم” الرياضية: “أهنئ أمير منطقة مكة ومحافظ الطائف على تأهل نادي وج إلى دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين”، مضيفا: “اللعب في ملعب الجوهرة أمام الأهلي كان حافز كبير للاعبينا لتجاوز هجر”.

وتابع: “الأهلي فريق كبير وخصم صعب ونتطلع لتقديم مستوى يليق بنادي وج بإذن الله”، مختتما بقوله: “نعمل على تغيير اسم النادي من وج إلى الطائف، التغيير جاء بناء على رغبة مجلس الإدارة وننتظر موافقة الجهات المعنية”.