رئيس وزراء ماليزيا : هذه الاتفاقيات سنوقّعها خلال زيارة خادم الحرمين

المواطن – ترجمة : سعد البحيري

كشف رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبدالرزاق عن ملامح بعض الاتفاقيات الثنائية التي سيتم التوقيع عليها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الحالية إلى ماليزيا.

وقال عبدالرزاق في مقال – نشره عبر موقعه الرسمي باللغتين الإنجليزية والماليزية- إنه خلال زيارة الملك سلمان، سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجديدة، واحدة منها بين اثنين من أكبر الشركات المملوكة للدولة في البلدين، شركة أرامكو السعودية وشركة بتروناس الماليزية مضيفاً أن هذه الاتفاقيات ستفيد شعوب البلدين.

وأشار رئيس وزراء ماليزيا إلى عمق العلاقات بين البلدين مؤكداً أن أكثر من 100،000 زائر من المملكة العربية السعودية زاروا ماليزيا في العام الماضي، وهو رقم قياسي، مشيراً إلى أن الطلاب من ماليزيا والمملكة يستفيدون من الدراسة في البلدين.

وأشار رئيس الوزراء الماليزي إلى أن الروابط الروحية بين البلدين قوية وتعود إلى قرون مضت، فالماليزيون يُقدّرون، المملكة العربية السعودية، أرض الحرمين الشريفين، أقدس الأماكن على سطح الأرض ويذهبون لأداء فريضة الحج كل عام بالآلاف.

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد وصل إلى ماليزيا في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار كوالالمبور الدولي، رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبدالرزاق ووزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين وعدد من المسؤولين الماليزيين.