رابط التسجيل في حساب المواطن الأكفأ في التعامل مع الدخول المتزامن

المواطن – الرياض

أثبت رابط التسجيل في حساب المواطن كفاءة عالية في التعامل مع الأعداد الهائلة التي قامت بالدخول على الموقع في وقت واحد حيث لم يتعرض للتوقف أو التعطل رغم كثافة الدخول.

واستقبل رابط التسجيل في حساب المواطن أكثر من 30 ألف طلب خلال الساعة الواحدة ما يعني دخول أكثر من 500 مستخدم على الرابط بالتزامن في الدقيقة الواحدة وهو معدل مرتفع جداً في عدد الزيارات التي يستقبلها أي موقع.

واستطاع رابط التسجيل في حساب المواطن أن يتعامل بكفاءة مع الزحام الشديد من عدد المستخدمين وتم الوصول إلى الصفحات الداخلية بسهولة وسرعة ولم يشعر المواطن ببطء في عملية تحميل واسترجاع البيانات.

ونجح رابط التسجيل في حساب المواطن في توفير المعلومات التي يحتاجها راغبو التسجيل والإرشادات المهمة التي تساعد المواطنين في استكمال خطوات التسجيل.

من جهة أخرى وفّر حساب المواطن مركزاً للرد على استفسارات المواطنين ونجح في استقبال أكثر من 43 ألف مكالمة في اليوم الأول للتسجيل، تم الرد عليها جميعاً بمعدل متوسط قدره 30 ثانية فقط.