رابط حساب المواطن وقياس وحافز الأكثر بحثاً في المملكة.. هنا التفاصيل

المواطن – الرياض

اهتم المواطنون خلال الأيام القليلة الماضية بالبحث عن العديد من الروابط، كان من أهمها حساب المواطن، حافز، هدف، الخدمة المدنية، وقياس، حيث تصدرت هذه العناوين اهتمامات القراء والمتابعين.

حساب المواطن

وتصدر حساب المواطن اهتمامات مواطني المملكة، حيث تجاوز عدد المسجلين في برنامج حساب المواطن المليونين وثمانمائة ألف أسرة حتى ظهر أمس.

وكشف حساب المواطن ضمن آخر المؤشرات أن عدد المستفيدين من البرنامج وصل إلى 2،865،241 شخصاً، فيما بلغ عدد التابعين لهم 6،886،384 تابعاً، بإجمالي 9،751،625، حيث يقترب التسجيل في حساب المواطن من كسر حاجز العشرة ملايين تسجيل.

رابط التسجيل من (هنا).

نظام حافز

وفي سياق متصل أعلن برنامج حساب المواطن أن المقابل المادي الذي يتم تحصيله من نظام “حافز” من دخل الأسرة أو المواطن، لم يتم احتسابه كجزء من الدخل، مضيفاً أن البرنامج سيشمل أيضاً المواطنة المتزوجة من غير سعودي.

بدورها نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلغاء برنامج حساب المواطن لبرنامج حافز.

وأكدت الوزارة أن برنامج حساب المواطن لا يلغي برنامج حافز ولا الضمان الاجتماعي، وذلك لطمأنة المواطنين الراغبين في التسجيل.

التسجيل من (هنا).

الخدمة المدنية

وتصدرت الخدمة المدنية أيضاً اهتمامات المواطنين، خاصة بعد الموافقة على لائحة تقارير منح الإجازة المرضية.

وكان وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج قد أعلن مطلع الأسبوع الجاري، الموافقة على لائحة تقارير منح الإجازة المرضية الجديدة لموظفي الخدمة المدنية، لتحل محل اللائحة السابقة وذلك من أجل التطبيق السليم للنظام وحفاظاً على حسن سير أداء الموظف لعمله واستمرارية الجهات الحكومية في أداء مهامها واختصاصاتها.

وجاء إقرار هذه اللائحة الجديدة بعد أن تمت دراستها من قبل وزارة الخدمة المدنية والجهات الصحية ذات العلاقة .

اختبارات قياس

كما تصدر البحث عن موقع المركز الوطني للقياس “قياس” كأكثر المواضيع بحثاً في المملكة، وذلك للتسجيل في اختبارات التحصيل الدراسي.

وكان المركز الوطني للقياس قد أعلن بالأمس فتح باب التسجيل في مقياس التحصيل الدراسي للطلاب.

وأوضح مدير إدارة العلاقات والإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بالمركز إبراهيم الرشيد، أن التسجيل متاح حالياً للطلاب، وسيكون موعد اختبار الفترة الأولى خلال الفترة من 10-12 شعبان 1438هـ، واختبار الفترة الثانية من 24-26 شعبان 1438هـ، أما فيما يخص الطالبات فسيكون التسجيل متاحاً يوم الأحد القادم، وموعد إجراء اختبار الفترة الأولى خلال الفترة من 10-14 شعبان 1438هـ، والفترة الثانية ستكون من 24-28 شعبان 1438هـ، وذلك في عدد من المقرات ومراكز الاختبار الموزعة على مختلف مدن ومناطق المملكة.

الدخول للموقع الإلكتروني لقياس من (هنا).