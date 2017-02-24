رانييري يخرج ببيان مؤثر بعد إقالته من تدريب ليستر سيتي

المواطن ـ وكالات



عبر المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري عن آسفه وحزنه الشديد، بعد إعلان إقالته يوم أمس الخميس من تدريب ليستر سيتي، 9 أشهر فقط على قيادتهم لتحقيق الدوري الممتاز في إنجاز سيبقى خالدا في تاريخ كرة القدم.

وقال رانييري في بيان، نقلته نقابة الصحفيين:”بعد نشوة الموسم الماضي، والتتويج، كل ما كنت أحلم به هو البقاء مع ليستر سيتي. للأسف، هذا لم يتحقق. بالأمس قتل حلمي.”

وأضاف:”مغامرة مذهلة سوف تعيش معي إلى الأبد. شكرا جزيلا لنادي ليستر سيتي، ولكل من كان جزأ من ما حققناه، بالتحديد المشجعين، وعائلتي. أشكركم على حبكم لي من اليوم الأول، لا أحد يستطيع نسيان ما حققناه، آمل أن ترسم الإبتسامة على وجوهكم في كل مرة تتذكرون ذلك الإنجاز.”

وختم بيانه قائلا:”كانت أوقات رائعة جدا لن أنساها أبدا. لقد كان من دواعي سروري، ويشرفني أني كنت بطلا معكم.”

وأعلن ليستر سيتي يوم أمس الخميس إقالة رانييري، 24 ساعة فقط على خسارة الفريق بهدفين لواحد في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه إشبيلية.

وسيتولى الاشراف على تدريب الفريق موقتا وتحديدا للمباراة ضد ليفربول الاثنين المقبل الثنائي المؤلف من كريغ شيكسبير ومايك ستويل من الجهاز الفني الحالي بانتظار تعيين مدرب جديد.