رانييري يرحل رسمياً عن ليستر سيتي

المواطن ـ وكالات



أعلن ليستر سيتي رسمياً عن إقالته مدربه الإيطالي المخضرم كلاوديو رانييري من منصبه على خلفية النتائج السلبية بعد أقل من سنة على قيادته الفريق لتحقيق لقب تاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر ليستر سيتي بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني يعلن فيه عن نهاية علاقته مع المدرب كلاوديو بسبب النتائج السلبية والتي كانت آخرها الخسارة أما إشبيلية (2-1) مساء الأربعاء في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

كما أعلن ليستر سيتي عن تفويض مهام المدرب إلى مساعد رانييري كريج شيكسبير بشكل مؤقت إلى حين الاتفاق مع مدرب جديد لقيادة الفريق على المدى الطويل حسب ما نشر النادي عبر بيانه.

ويرحل كلاوديو رانييري عن ليستر سيتي بعد قيادته للفريق في أقل من موسمين خلد خلالها اسمه في تاريخ النادي بعد قيادته الفريق للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخه كما عبر بالفريق إلى دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا في أول مشاركة قارية له.