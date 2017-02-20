رحلة عمرة للمستفيدين من برنامج خلافة الغازي الخميس القادم

المواطن – شريف النشمي

تنظم جمعية البر الخيرية بمركز الكر بمحافظة الوجه بمنطقة تبوك، ممثلة بإدارة برنامج “خلافة الغازي مشروع ديني ووطني”بالجمعية ، أول رحلة عمرة يوم الخميس القادم للمستفيدين من البرنامج،بالتعاون مع مجموعة المربعي التجارية .

وأكد المدير التنفيذي لجمعية البر الخيرية بمركز الكر بمحافظة الوجه وعضو اللجنة الإشرافية للبرنامج،حمدان بن محمد البلوي، في تصريح له أن برنامج رحلة العمرة، هو من البرامج التي يقدمها البرنامج ضمن مشروع الخطة الاستراتيجية المعدة له، مشيراً إلى أن تنفيذها يستمر لمدة عام كامل، وتستهدف جميع المستفيدين من البرنامج من أبناء وأسر ذوي المرابطين على الحدود والشهداء، من محافظات الوجه وأملج وضباء بمنطقة تبوك .

وأكد أن برنامج العمرة سوف يشارك به أكثر من (250) مشارك ممن تنطبق عليهم شروط البرنامج، كما تنفذ على خمسة مراحل خلال العام، كل مرحلة بواقع (50) مشارك .

وقال إن الجمعية أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات لانطلاق أول رحلة عمرة للبرنامج والتي تشمل جميع الخدمات من النقل والسكن والإعاشة بخدمات الخمس نجوم،مؤكداً أن الجمعية تحرص على أن تكون الرحلة مميزة، إضافة إلى تنظيم برامج ثقافية مصاحبة لها ورصد عدد من الهدايا للمشاركين بالفعاليات الثقافية ، يرافقهم عدد من المشرفين والمختصين طوال الرحلة لتقديم كافة الخدمات، حتى عودتهم سالمين – إن شاء الله -.

وفي ختام ـــ تصريحه ــــ أعرب المدير التنفيذي للجمعية الخيرية بتبوك عن شكره وتقديره لمجموعة المربعي التجارية وعلى رأسها الشيخ راشد بن عمر المربعي الداعم الرئيس لهذه الرحلة، وأحد أبرز الداعمين لأنشطة الجمعية، سائلاً الله أن يجعل كل ما قدمه في ميزان حسناته، كما شكر كافة اللجان العاملة في البرنامج والجمعيات المشاركة في البرنامج على جهودهم المباركة في سبيل تنفيذ هذه المبادرة المجتمعية لفئة غالية على الجميع ، سائلاً الله تعالى أن يكلل الجهود بالتوفيق والسداد، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير ورشاد، وأن ينصر جنودنا البواسل وأن يديم الأمن والأمان على بلادنا .

الجدير بالذكر أن جمعية البر الخيرية بالكر بمحافظة الوجه دشنت مؤخراً برنامج ” خلافة الغازي مشروع ديني ووطني” برعاية نائب المدير العام للجمعيات والمؤسسات الخيرية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ إبراهيم بن صالح الغرير، وحضور وتشريف مدير فرع وزارة العمل بمنطقة تبوك وعدد من رؤساء الجمعيات ومراكز التنمية بمنطقة تبوك، ويأتي تنفيذ البرنامج سعياً من الجمعية في بناء مجتمع يسوده التكافل الاجتماعي من خلال جملة من المناشط الثقافية والاجتماعية والخدمية التي تستهدف أسر المشاركين في مهام الدفاع عن الوطن .