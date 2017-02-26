رحيل محمد حسن الجندي “آخر الفرسان”

رحيل محمد حسن الجندي “آخر الفرسان”

2017/02/26
الساعة 12:42 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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محمد حسن الجندي
المواطن - وكالات

رحل الممثل المغربي الشهير محمد حسن الجندي، الذي علق في أذهان الكثيرين بدوره التاريخي الأخير “عتبة بن ربيعة” في مسلسل عمر التاريخي، وذلك عن عمر يناهز الـ79 عامًا.
وقدم محمد حسن الجندي بصمته في هذا الدور الذي أشاد به المشاهدون العرب، ومن قبله دوره في فيلم “الرسالة” الذي جسّد خلاله دور “أبي جهل”.
وشارك محمد حسن الجندي في مسلسلات “آخر الفرسان”، و”الخنساء” ، و”فارس بني مروان”، كما حصد جوائز تقديرية عالمية منها وسام “عملة باريس” عام 1999 من معهد العالم العربي بباريس، ووسام الثقافة من جمهورية الصين الشعبية.
ويعتبر محمد حسن الجندي أول ممثل مغربي يكرم في مهرجان مراكش الدولي للفيلم “بنجمة مراكش”.

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