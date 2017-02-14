رد ناري من الدويش على تصريح رئيس النصر وانتقادات العمراني!

المواطن ـ محمد سلام

علّق الكاتب الرياضي محمد الدويش على تصريح رئيس نادي النصر، الأمير فيصل بن تركي، الذي ذكر من خلاله أنه سيجعل من احتياطي العالمي مطمعًا لكل الفرق الكبيرة كما حدث في تعاقد نادي الهلال مع اللاعب عوض خميس، مستغلًا دخوله الفترة الحرة من عقده مع النصر.

وأشار الدويش إلى أن كحيلان نسى أن النصر تعاقد مع اللاعب حسين عبد الغني بعدما رفض الأهلي أن يكون احتياطيًا في صفوفه، وقال في تغريدةٍ عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر): “نسي أو تناسى أنه لم يتعاقد مع احتياطي الفرق المنافسة وحسب، وإنما حتى مع من رفضت أن يكونوا كاحتياطيين فيها، وأسطورته أولهم!”.

وتحدث الكاتب الرياضي عن الانتقادات التي طالت عضو شرف النصر عبد الله العمراني بعد تغريدته التي طالب من خلالها بالاعتماد على عوض خميس خلال الفترة المتبقية من عقده، وأوضح: “إلى الشرفي الذي أينما جلس (يحش) بزميله عبد الله العمراني، عيب.. بكرة يجيك الدور، ويجحد ملايينك، ويطلق عليك (طبوله) فتصبح خائنًا حاقدًا!”.