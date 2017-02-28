رسالة شديدة اللهجة من وليد الفراج للاعبي الهلال

ا لمواطن ـ محمد سلام

وجّه الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، انتقاداته إلى لاعبي نادي الهلال، حيث أكد أنهم يحرقون أعصاب الجماهير، مطالبًا إياهم بتقديم مستوى أفضل داخل الملعب من أجل رحمة المدرج الأزرق.

وكان الهلال قد حقق فوزًا بشق الأنفس على ضيفه الريان القطري بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، ليرفع الفريق رصيده إلى 4 نقاط.

وأحرز الهلال هدف الافتتاح عن طريق كارلوس إدواردو في الشوط الأول، وتعادل الريان في وقت صعب عن طريق تاباتا في الدقيقة 79، وفي الوقت القاتل استطاع النجم الكبير محمد الشلهوب إحراز هدف الفوز من ركلة جزاء عند الدقيقة 96.

وعقب نهاية اللقاء، غرّد الفراج من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “حرق أعصاب المشجع ليس من متعة كرة القدم ، عزيزي لاعب الهلال -غالبًا- أنت الأعلى سعرًا ، فقدّم بالملعب شيئًا أفضل و ارحم المدرج”.

بهذه النتيجة يصبح ترتيب المجموعة الرابعة1ـ الهلال (4 نقاط) 2- بيروزي الإيراني (4 نقاط) 3- الريان القطري (3 نقاط) 4- الوحدة الإماراتي (0).