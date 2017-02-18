رسالة في مرحاض تُخلي طائرة تركية في إسطنبول

المواطن - وكالات

نفّذت السلطات الأمنية عملية إخلاء لطائرةٍ تابعة للخطوط الجوية التركية في إسطنبول، وذلك بعد اكتشاف رسالة مشبوهة في أحد مراحيضها.

وأوضح مسؤول إعلامي تابع للشركة لـ “الأسوشيتد برس” أن طاقم الطائرة، يوم السبت، وجد عبارة “قنبلة إلى تورونتو” على جدار المرحاض على متن طائرة الرحلة “تي كيه-17” في أثناء سحبها من البوابة.

ومن المقرر أن تغادر الطائرة مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول متوجهة إلى مطار تورنتو بيرسون الدولي، ولكن عادت الطائرة إلى مكان انتظارها، وتم الإخلاء، وقالت شركة الطيران إن الطائرة وركابها يخضعون لإجراءات أمنية.