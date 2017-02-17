رسالة وليد عبد الله للنصراويين بعد تألقه أمام الأهلي!

المواطن ـ محمد سلام

ظهر الحارس الدولي في نادي النصر، وليد عبد الله، بمستوى مميز خلال مباراة فريقه، مساء الجمعة، أمام النادي الأهلي، ضمن الجولة الـ 19 من دوري جميل، التي انتهت بفوز العالمي بهدفين دون رد، وشهدت تألقًا لافتًا للحارس وليد، وتصدّيه للعديد من الكرات الأهلاوية الخطيرة.

وعقب نهاية اللقاء، وجّه “الأناكوندا” رسالةً إلى الجماهير النصراوي من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، حيث قال: “مبروك جمهور الشمس، فوز مهم وغالي، وما لنا غنى عن دعمكم”.

وكان وليد قد تمكّن خلال مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي من التصدي لـ 5 كرات خطير ومسك الكرة 8 مرات، وبلغ نسبة نجاحه في التصدي للتصويبات 100%.

واستطاع النصر إحراز الهدف الأول في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول عن طريق يحيى الشهري، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع أيضًا، ولكن للشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء سدّدها البديل نايف هزازي وصنعها يحيى الشهري.

وبهذه النتيجة، يرفع النصر رصيده إلى 41 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، فيما توقف رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا بانتظار مباراة الاتحاد والشباب، مساء السبت، بالرياض.