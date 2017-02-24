رسميا.. ليستر سيتي يعلن إقالة مدربه رانييري

المواطن - الرياض

أعلن نادي ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان إقالة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري. ويغادر رانييري – الذي يبتعد فريقه بنقطة وحيدة عن منطقة الهبوط – النادي قبل أقل من عام على قيادته لفوز تاريخي باللقب.

وقال النادي في بيان “انفصل نادي ليستر سيتي لكرة القدم الخميس عن مدرب الفريق الأول كلاوديو رانييري.”

وتابع “قاد كلاوديو الذي عين مدربا لسيتي في يوليو 2015 الفريق الى تحقيق أعظم انتصار في تاريخ النادي الممتد عبر 133 عاما الموسم الماضي. حيث توجنا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة. ستبقى مكانته كأكثر المدربين نجاحا في تاريخ ليستر سيتي محفوظة.

“لكن النتائج في المسابقة المحلية خلال الموسم الحالي تهدد بقاء النادي في الدوري الممتاز ويشعر مجلس الإدارة أن تغيير القيادة بات ضروريا لمصلحة النادي رغم أن الألم يعتصرنا لهذا القرار.”