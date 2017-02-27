رعاية #الدمام الاجتماعية تجدّد الطاقة الإيجابية لدى منسوباتها بدورة تدريبية مؤثرة

المواطن ـ الدمام:

يُعدُّ النجاح من الأمور ذات الأثر الكبير في حياة الأفراد والمجتمعات، ولا يقتصر على جانب معين من جوانب الحياة، لذا نظم القسم النفسي بدار الرعاية الاجتماعية بالدمام، دورة تدريبية بعنوان (عوامل النجاح الوظيفي)، للمدربة والمستشارة الأسرية منيرة علي السكران.

واستهدفت الدورة، التي نظّمت بالتنسيق مع الأخصائية النفسية إيمان الغباري، منسوبات الدار وموظفات فروع الوزارة، بغية تجديد الطاقة الإيجابية لديهن، والتخلص من خيبات الأمل للظروف المحيطة حولهن، ونشر الأمل والتفاؤل، وأيضًا مساعدة البعض لتعديل اتجاهاته والإصرار على تحقيق أهدافه واختيار المكان المناسب لقدراته.

وكان من أهم محاور الدورة التدريبية، التي تناولتها المستشارة الأسرية منيرة السكران:

الأساسيات الهامة لتحقيق النجاح الوظيفي

مفاتيح التميز الوظيفي

مهارات الاتصال والتعامل في بيئة العمل

مفاتيح ادّخار الوقت

مقترحات لتطوير العلاقات الإيجابية في بيئة العمل.

وتنوع أسلوب المدربة بين النظري والعملي، فضلًا عن تناولها بعض التجارب الشخصية، التي لها دور كبير في حياتها بصورة عامة.

واختتمت السكران حديثها بقاعدة رائعة، استخدمتها كأسلوب تعزيز للأداء الوظيفي، للباحث ديل كارنيجي: “أنا مصمم على بلوغ الهدف، فإما أن أنجح أو إما أن أنجح”.