روسيا تستخدم الفيتو لمنع العقوبات عن نظام الأسد

المواطن - وكالات

استخدم المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، حق النقض “الفيتو” ضد قرار لمجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الحكومة السورية، لاستخدام جيشها السلاح الكيماوي ضد المدنيين في الحرب الدائرة بالبلاد منذ نحو 6 سنوات.

وهي ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها روسيا والصين حق النقض لإجهاض قرارات ضد دمشق في مجلس الأمن الدولي، إذ تعتبر موسكو وبكين حليفتين للرئيس بشار الأسد. وهذه هي المرة السابعة التي تستخدم فيها روسيا حق الفيتو لحماية الأسد.

وأيدت 9 دول القرار، الذي صاغته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، مقابل ثلاث عارضته هي: روسيا والصين وبوليفيا، في حين امتنعت كازاخستان وإثيوبيا ومصر عن التصويت.

أما مشروع القرار فنص على فرض حظر سفر وتجميد أرصدة 11 سوريًّا، هم أساسًا من المسؤولين العسكريين، إضافة إلى 10 هيئات. كما نص على حظر بيع وتسليم ونقل مروحيات ومعدات أخرى للجيش والحكومة في سوريا.