روسيا تفكر في إزاحة الغرب وصنع نظام عالمي “جديد”

روسيا تفكر في إزاحة الغرب وصنع نظام عالمي “جديد”

2017/02/18
الساعة 7:08 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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سيرجي لافروف
المواطن - وكالات

طالب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم، السبت، بقيام نظام عالمي جديد “لا تهيمن” عليه الدول الغربية، مقترحًا -في الوقت ذاته- إقامة علاقة “براغماتية” مع الولايات المتحدة.
وقال في مؤتمر الأمن في ميونيخ إنه: “على القادة أن يحددوا خيارهم، وآمل أن يكون هذا الخيار هو نظام عالمي ديموقراطي وعادل، وإذا أردتم أطلقوا عليه نظام ما بعد الغرب”.
ونوّه لافروف إلى أن: “إمكانيات التعاون (مع الولايات المتحدة) في مجالات السياسة، والاقتصاد، والقضايا الإنسانية ضخمة، ولكن يجب إدراكها.. نحن منفتحون تجاهها”.

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