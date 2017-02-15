روسيا تنشر صاروخًا جديدًا و”تخرق” معاهدتها مع أمريكا

المواطن - وكالات

أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” أمس، الثلاثاء، أن روسيا نشرت صاروخ كروز جديدًا على الرغم من شكاوى المسؤولين الأمريكيين بأن ذلك يمثل خرقًا لمعاهدةٍ للحد من الأسلحة، حيث تحظر الصواريخ الأمريكية والروسية المتوسطة المدى التي تُطلق من قواعد أرضية.

وقال مسؤولون أمريكيون -لم تذكر أسماءهم الصحيفة- إن روسيا نشرت سرًا الصاروخ “إس.إس.سي-8” الذي يطلق من الأرض، وتطوّره وتختبره موسكو منذ عدة سنوات، وذلك بالرغم من إعلان واشنطن أنه يمثل خرقًا لبعض بنود معاهدة تحظر الصواريخ متوسطة المدى أُبرمت في عام 1987.