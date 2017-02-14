رونالدو جاهز لمباراة ريال مدريد أمام نابولي

المواطن ـ وكالات



عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى التدريب الجماعي بعد التعافي من الضربة التي تلقها في الساق اليمني عشية مواجهة نابولي الإيطالي، ضيف ريال مدريد، غداً الأربعاء، بملعبه سانتياغو برنابيو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان “الدون” تغيب، أمس الاثنين، كإجراء احترازي عن التدريبات، بسبب الشعور بآلام نتيجة ضربة في الساق خلال مواجهة أوساسونا، السبت الماضي، على استاد السادار.

ولم يتمكن كريستيانو (32 عاماً) من الغياب عن التدريبات الأخيرة تحت إمرة الفرنسي زين الدين زيدان عشية العودة إلى منافسات التشامبيونزليغ.

وعاد نجم الفريق “الملكي” بجانب مواطنه فابيو كوينتراو (28 عاماً) إلى التدريب الجماعي، الذي حظي بمشاركة الويلزي غاريث بيل (27 عاماً) لليوم الثالث على التوالي.

وشارك بيل بنفس كفاءة رفاقه في “الملكي”، لذا سينبغي على زيدان أن يقرر ما إذا كان سيستدعيه لمواجهة نابولي أم سيفضل استمرار إعداده بدنياً للمشاركة في اللقاء المرتقب أمام إسبانيول في منافسات الليغا السبت المقبل.

وحظي “زيزو” بكل أعضاء الفريق في جلسة التدريب التي أقيمت اليوم الثلاثاء بمشاركة البرازيلي دانيلو لويز دا سيلفا، الذي كان أيضاً أصيب خلال مواجهة أوساسونا.