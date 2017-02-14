رونالدينيو يصدم عشاق برشلونة قبل مباراة باريس سان جيرمان !

المواطن ـ وكالات



فاجأ البرازيلي رونالدينيو وسائل الإعلام والجماهير بل والمسؤولين في برشلونة بعد رفضه إعلان مساندته للنادي حينما يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي الليلة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

رونالدينيو أكد أنه لا يستطيع الإفصاح عن النادي الذي سيسانده الليلة لأن كليهما في قلبه، وهو ما اعتبرته صحيفة أس ومسؤولي برشلونة أمراً غريباً لأنه عُين قبل نحو أسبوعين سفيراً للنادي الكتالوني.

وقال رونالدينيو في تصريح صحفي “لن اختار أبداً بين برشلونة وسان جيرمان” وهو تصريح مكرر لما قاله قبل نحو أسبوعين لموقع جول “لن اختار بين الناديين، كلاهما في قلبي، الأمر صعب جداً بالنسبة لي لأنني أحب كلا الناديين”.

ويأتي تصريح رونالدينيو باعتباره بدأ مشواره في أوروبا ضمن صفوف باريس سان جيرمان، قبل أن تتفجر موهبته بشكل حقيقي بعد الانتقال إلى برشلونة صيف 2003.