رويترز: السعودية تختار “جدوى” للمشورة بشأن #خصخصة_الاندية_الرياضية

المواطن- الرياض

قالت وكالة رويترز الإخبارية إن الحكومة السعودية قد اختارت شركة جدوى للاستثمار للمشورة في تخصيص 5 أندية على الأقل من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وقالت مصادر رويترز: إن المملكة دعت البنوك لتقديم عروض من أجل تقديم المشورة حول بيع الأندية الرياضية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف لتحقيق الربح.

ومن بين البنوك التي دعتها الحكومة السعودية، بحسب المصادر، السعودي البريطاني والسعودي الفرنسي كابيتال، متوقعة إتمام أول عملية بيع بحلول نهاية هذا العام.

وقد وافق مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي على خطط لتحويل ملكية الأندية الرياضية المملوكة للدولة إلى شركات خاصة، وذلك كجزء من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تسعى للحد من اعتماد المملكة على صادرات النفط، وتخفيف الأعباء المالية على الحكومة وتطوير الصناعات الأخرى من الطاقة.