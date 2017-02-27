رويترز : المملكة قد ترفع أسعار البنزين 30% في هذا الموعد

رويترز : المملكة قد ترفع أسعار البنزين 30% في هذا الموعد

2017/02/27
الساعة 11:13 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - وكالات

كشفت مصادر اليوم، الإثنين، عن أن المملكة قد ترفع أسعار البنزين المحلية 30% اعتبارًا من شهر يوليو المقبل.

وأوضحت المصادر -بحسب “رويترز”- أن زيادة أسعار الوقود ترتبط ببرنامج “حساب المواطن” الذي سيمنح إعانات نقدية إلى المواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

ونقلت الوكالة قول مصادر أخرى بالقطاع إنه يجرى النظر في الزيادة، حيث ستبلغ 30%، فيما قال مصدر آخر إن القرار لم يتخذ بعد بشأن المقدار الدقيق للزيادة وآلية تطبيقها.

ولفت أحد المصادر قائلًا: “قد يكون هناك تغيير في الموعد، أو النسبة المئوية للزيادة بما يتماشى مع العبء المالي الذي قد يتحمّله المواطنون.”

 

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