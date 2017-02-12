ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني بثلاثية في أوساسونا

المواطن – وكالات

استطاع فريق ريال مدريد اقتناص 3 نقاط غالية من مضيفه أوساسونا العنيد بعد الفوز بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

تقدم لريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 24 من عمر المباراة، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك فريق أوساسونا التعادل، عند الدقيقة 33، بواسطة مهاجمه سيرخيو ليون، الذي استغل نقطة الضعف في جهة الظهير الأيمن للميرنجي البرازيلي دانيلو، فانفرد، بعد تلقيه كرة طويلة، بالحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، وسددها بمهارة “لوب” من فوق رأسه.

ووضع إيسكو الميرنجي في المقدمة مرة أخرى، في الدقيقة 62، بتسديدة متقنة، واختتم المدريدي البديل لوكاس فاسكيز، ثلاثية ريال مدريد بتسديدة من فوق الحارس.

ورفع ريال مدريد، الذي يملك مباراتين مؤجلتين أمام كل من فالنيسا وسيلتا فيغو، رصيده إلى 49، واستعاد صدارة الدوري الإسباني، بفارق نقطة واحدة، من برشلونة، الذي تربع عليها لبعض الوقت، بعد فوزه الساحق على مضيفه ديبورتيفو آلافيس بسداسية، في وقت سابق من اليوم.