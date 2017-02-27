ريال مدريد يرد على تصريحات رئيس فياريال ويوضح الحقيقة !

المواطن ـ وكالات



أعرب ريال مدريد الإسباني عن غضبه من تصريحات رئيس فياريال، فرناندو رويج، بخصوص الأداء التحكيمي في مواجهة الفريقين، أمس الأحد، وقوله إن الحكام خرجوا بحقائب بلاستيكية عليها شعار الـ”ميرينغي”.

وتسببت تصريحات رويج في عاصفة من الغضب داخل أروقة النادي “الملكي”، خاصة وأن مسألة الحقائب البلاستيكية التي تحتوي على هدايا عينية تعد من ضمن الأعراف السائدة بعد المباريات.

وتاريخيًّا دائمًا ما يقوم ريال مدريد بهذا العرف، إذ تحتوي الحقائب على أقلام وسلسلة مفاتيح ومنتجات منخفضة القيمة تخص النادي، وتتراوح قيمتها من 25 إلى 30 يورو، وفقًا لما قاله النادي الذي شدّد على أن “هذا الأمر يحدث أيضًا من قبل باقي أندية الليغا”.

ولهذا شدّد النادي على أنه “ليس لديه شيء يخفيه ويعارض بشدة التصريحات التي قالها رويج بعد المباراة”.

وكان رويج قد قال في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: “ما وصلني ويبدو لي لطيفًا أن كل الطاقم التحكيمي خرج بحقائب عليها شعار ريال مدريد.. هذا الأمر لا يبدو صحيحًا في رأيي”.