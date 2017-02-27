ريال مدريد يزيح برشلونة عن صدارة جدول الدوري الاسباني

المواطن – أحمد بيومي

تمكن نادي ريال مدريد من احتلال صدارة جدول الدوري الإسباني بعد فوزه المثير على فياريال ضمن الجولة الـ24 من بطولة الليجا، ليتصدر الريال الدوري برصيد 55 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي برشلونة الذي جاء في المرتبة الثانية برصيد 54 نقطة، فوزه المثير على اتليتكو مدريد بهدفين مقابل هدف.

وجاء نادي اشبيلية في المركز الثالث برصيد 52 نقطة وقد حصل فريق أتلتيكو مدريد علي المركز الرابع من ترتيب الدوري الأسباني وذلك برصيد 45 نقطة.

وحلّ ريال سوسييداد في المركز الخامس من ترتيب جدول الدوري الاسباني برصيد 44 نقطة.