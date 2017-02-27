ريال مدريد يكتسح فياريال بثلاثية في شوط واحد

المواطن - وكالات

فاز فريق ريال مدريد على نظيره فيا ريال، في مباراة جرت مساء أمس الأحد، على ملعب “لاسيراميكا”، حيث فاز ريال مدريد بثلاثية مقابل هدفين.

وجاء الشوط الأول بين ريال مدريد ونظيره بتعادل سلبي، ثم تغيرت الأحداث في الشوط الثاني، حيث شهدت الدقيقة 50 افتتاح اللاعب مانو تريغيروس باب التسجيل لصالح فياريال، وبعدها أضاف اللاعب سيدريك باكامبو الهدف الثاني في الدقيقة 56، ثم في الدقيقة 64 قلصّ اللاعب غاريث بيل الفارق بهدف ريال مدريد الأول، تلاه في الدقيقة 74 كريستيانو رونالدو بهدف التعادل من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 83 حسم اللاعب ألفارو موراتا المباراة بهدف ثالث لصالح ريال مدريد.