زاهد: الهلال سيسلطن أمام بيروزي مع زعماء السلطنة

المواطن ـ محمد سلام

تمنى عضو شرف نادي الهلال، سلطان زاهد، كل التوفيق للكتيبة الهلالية خلال مباراة الغد المهمة أمام فريق بيروزي الإيراني، وذلك ضمن افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، مؤكدًا على أن الهلال سيلعب بين جماهيره وعشاقه في سلطنة عمان، وسيسعد المحبين والأنصار.

وقال عضو الشرف الهلالي عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر): “من أصدق ما قرأت، أرادوا الابتعاد عن جمهور الهلال، فوقعوا في دار عشاقه.. غدًا -بإذن الله- سيسلطن الهلال مع زعماء السلطنة.. كل التوفيق لزعيم آسيا”.

وستقام مباراة الهلال أمام بيروزي على أرضٍ محايدة بقرارٍ من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وسينطلق لقاء الغد في تمام الساعة 18.00، على قناة beIN HD3، بتعليق فهد العتيبي، على ملعب السلطان قابوس في مسقط.

