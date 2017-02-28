زيارة خادم الحرمين تعزز التعاون الأمني والعسكري بين المملكة وماليزيا

المواطن – ترجمة: سعد البحيري

لم يكن الجانب الأمني والعسكري بعيداً عن محادثات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واجتماعاته مع المسؤولين في ماليزيا.

وبالرغم من طغيان الجانب الاقتصادي على الزيارة الملكية إلا أن التعاون العسكري والأمني كان حاضراً في مباحثات الملك سلمان اليوم مع وزير الدفاع الماليزي هشام الدين تون حسين، حيث تم التطرق إلى محاربة تنظيم داعش الإرهابي، ودعم التعاون المشترك بين الدولتين.

وبحسب بيان رسمي أصدره وزير الدفاع عقب لقاءه بالملك سلمان فقد ركز اللقاء أيضاً على أهمية وجود تعاون وثيق بين المملكة وماليزيا من أجل دعم القضايا الإسلامية.

وكان خادم الحرمين وصل إلى ماليزيا الأحد في مستهل جولته الآسيوية الكبرى التي تمتد إلى عدة دول بينها اليابان والصين وإندونيسيا وتستغرق عدة أسابيع.

وشهد الملك سلمان، في وقت سابق، توقيع اتفاق ضخم بين شركة أرامكو وشركة بتروناس الماليزية يتضمن استثمارات طويلة الأجل تجاوزت 12 مليار دولار أمريكي.