زيارة مفاجئة تُسقط مسلخًا غير مرخص في المدينة

المواطن - المدينة

ضبطت الفرق الرقابية لأمانة منطقة المدينة المنورة مسلخًا غير مرخص يقوم بالذبح العشوائي، وفي موقعٍ غير ملائم.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية بأمانة المنطقة، محمد الشتاء، أن الجهات المختصة بالأمانة -ممثلة بإدارة مراقبة المسالخ- قامت بزيارات مفاجئة لبعض المطابخ بالمدينة.

وتبيّن في أثناء الجولة وجود مسلخ مجهز يقوم بالذبح العشوائي، ومخالفته للّوائح الوزارية لفتح، ومزاولة نشاط المطابخ، ومخالفة الاشتراطات الصحية والبيطرية.

وأشار إلى أنه تم التحفّظ على الموقع، ونقل الذبائح للمسلخ النموذجي التابع للأمانة للكشف على المذبوحات، والتأكد من سلامتها، كما تمّت مصادرة جميع الأدوات الخاصة بالذبح، وتسليم الموقع للبلدية الفرعية لحين استكمال بقية الإجراءات النظامية حياله.