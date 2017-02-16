زيت الزيتون يقي من أمراض القلب

المواطن - وكالات

قال علماء إن اتباع النظام الغذائي المتوسطي الغني بزيت الزيتون يقي من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن العلماء وجدوا في دراسة جديدة أن الطعام الغني بزيت الزيتون يساعد على تعزيز فوائد ما يسمى ب “الكوليسترول الجيد”.

وبحسب الدراسة ، فإن تناول أربع ملاعق فقط من زيت الزيتون يوميا يحول دون تراكم الترسيبات داخل شرايين الأشخاص المعرضين لأمراض القلب غير أنها في الوقت ذاته لم تساعد في خفض مستويات الكوليسترول “الضار”- وهو العنصر الذي يعرض لخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات.