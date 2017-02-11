زيت السمك يخفف من الربو

المواطن - وكالات

كشفت دراسة علمية جديدة عن أن مرضى الربو يمكنهم تخفيف الأعراض ومعدل النوبات من خلال استهلاك زيت السمك، حيث تساعد أحماض “أوميجا 3” الدهنية الموجودة في حبوب زيت السمك على تخفيف التهابات الجسم، وتقليل إنتاج أجسام مضادة في الجسم تُعرف باسم IGE، وهي التي تُسبب حساسية الربو.

وأكدت الدراسة -التي أجريت في جامعة روشستر بنيويورك- تحوّل أحماض “أوميجا 3” الدهنية داخل الجسم إلى مواد تساعد على تخفيف الالتهابات دون إثارة جهاز المناعة.

وأشارت الدراسة إلى ضرورة البحث عن حبوب ذات جودة عالية من زيت السمك، لأن بعض المنتجات المتوفرة في الأسواق لا تحتوي على أحماض “أوميجا 3” دون مكونات أخرى تعيق فوائدها، وحثّت النتائج على تبضّع الأنواع الصافية ذات الجودة العالية من زيت السمك لعلاج الربو التي تُعرف باسم 17-HDHA.