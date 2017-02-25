زيدان: لم أفقد الثقة في نافاس

المواطن ـ وكالات



دافع المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، اليوم، السبت، عن حارس مرماه الكوستاريكي، كيلور نافاس، في وجه الانتقادات التي طالته عقب هزيمة “الملكي”، الأربعاء الماضي، أمام فالنسيا، 1-2، في مباراةٍ مؤجلة من الجولة الـ 16 في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأكد “زيزو” على ثقته في نافاس الذي ما زال يعتبره لاعبًا أساسيًا، وفي مؤتمرٍ صحفي عشية مباراة فريقه غدًا، الأحد، أمام فياريال، في الجولة الـ 24 من “الليغا”، قال زيدان: “إنني أثق في كيلور كثيرًا”.

وأضاف المدرب الفرنسي أن: “التعليقات التي تقال لا نستطيع أن نتحكم بها، وكيلور معتاد على هذه الأمور.. كلنا بإمكاننا أن نقدم أداءً أفضل من هذا، وأنا أيضًا.. لكنني أثق به، وفوق كل شيء، أثق بجميع اللاعبين في فريقي”.