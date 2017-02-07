زيدان يرفض دي خيا !

المواطن ـ وكالات

ذكرت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، يرفض بشكل قاطع التعاقد خلال الموسم المقبل مع حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، ديفيد دي خيا.

ويبدو أن دي خيا ليس الحارس الذي يطمح له زيدان، ومن ثم فإنه لا يريد مواصلة الحديث حول إمكانية التعاقد معه كبديل للكوستاريكي كيلور نافاس.

وفي المقابل، لا يزال أفضل خيار بالنسبة لـ”الملكي” هو البلجيكي تيبو كورتوا (حارس تشيلسي)، نظراً لأن اتصالات بهذا الصدد تمت بالفعل بين الجانبين، مع عدم نسيان هوغو لوريس (توتنهام) وجانلويجي دوناروما (ميلان) كاحتمالين آخرين.