“سابك” توقع عقد إنشاء ثلاثة مُجسّمات جمالية في ينبع

المواطن – واس

شهدت محافظة ينبع أمس, توقيع عقد اتفاقية لإنشاء ثلاثة مجسمات جمالية بالمحافظة, ضمن مبادرات شركة سابك لخدمة وتنمية المجتمع, وتعزيزاً لهوية الشركة داخل المجتمعات التي تعمل بها, وتجسيداً لمفهوم شعارها “كيمياء وتواصل”.

وتأتي الاتفاقية التي شهد توقيعها محافظ ينبع المهندس مساعد السليم, ورئيس بلدية المحافظة فهد بن صالح المشعان, ومدير الاتصالات والإعلام في سابك بالمنطقة الغربية محمد بن إبراهيم الذهبي, ضمن الخطط التنموية للمحافظة؛ والمتمثلة في تطوير منطقة مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الإقليمي في ينبع .

وتشمل الاتفاقية إنشاء ثلاثة مجسمات جمالية في مواقع متقاربة ومميزة ليتم تنفيذها على مرحلتين بالتعاون مع بلدية ينبع, حيث تشمل المرحلة الأولى تحسين مدخل المطار بإنشاء مجسم جمالي يُجسد رؤية المملكة 2030م، ويستقر على المدخل الرئيس للمطار، فيما تشمل المرحلة الثانية إنشاء مجسمين في موقعين حيويين آخرين يربطان المنطقة السكنية بباقي الطرق البرية المُهمة، ويمثل هذا المقترح فرصة مميزة لتعزيز الدور الريادي لشركة “سابك” في المحافظة والمملكة والعالم.