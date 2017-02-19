سارقو بطاقات الصراف في قبضة شرطة جدة

المواطن _ وليد الفهمي_ جده

تمكّنت شرطة جدة من الإطاحة بعددٍ ممّن مارسوا جرائم الاحتيال على كبار السن داخل أجهزة الصرافة.

وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد عاطي القرشي، أن مركز شرطة الجنوبية بجدة تلقى بلاغًا من مواطنٍ، بتاريخ 1437/5/12هـ، مفاده قيام أشخاص بسرقة بطاقة الصراف، وتبديلها، واستخدامها في الشراء من نقاط البيع، والتحويل، والسحب منها بإجمالي بلغ 43850 ريالًا.

وشُكّل فريق أمني للوصول للجناة، وتمكّن من تحديد هويتهم، واتضح أنهم 3 من جنسيةٍ عربية في العقد الرابع من العمر، وتم القبض عليهم، وضُبط بحوزتهم عدد من بطاقات الصراف الآلي ومجموعة من أجهزة الجوال، وأوقفوا لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي لمعرفة مدى تورّطهم في حوادث أخرى مماثلة لأسلوبهم الإجرامي.