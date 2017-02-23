“سار” تسمح لـ 61 شابة من الأسر المنتجة بعرض منتجاتهن بمحطات الركاب

المواطن – متعب النماصي

تزامناً مع تدشين خدمات نقل الركاب على خط الشمال الأحد المقبل، وسعياً منها إلى أن تصبح محطاتها أحد معالم المدن و وجهة لأهاليها و الزائرين لها حتى لو لم يكن بغرض السفر؛ وفرت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” سوق مجانية دائمة للأسر المنتجة في محطات الرياض والمجمعة والقصيم لعرض منتجات تلك الأسر.

وأكد مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في شركة “سار” سليمان الخويطر، أن الشركة وفرت أركان متكاملة في محطاتها لـ 61 شابة لممارسة أنشطتهن بكل أريحية، مضيفاً أن الشركة أنهت تجهيز الأماكن المخصصة للمرشحات من جمعية (أعمال) و مشروع (بارع) وذلك بعد استكمال كافة الاشتراطات المطلوبة والتي جاءت عقب زيارات متكررة للمحطات الثلاث من قبل مسؤولي (أعمال) و برنامج (بارع) بالتنسيق مع شركة “سار”.

وأوضح أن مبادرة شركة “سار” للأسر المنتجة لاستثمار طاقاتها ودعم مشاريعها الصغيرة والمتوسطة، يتمثل في توفير سوق دائمة لهم في محطات الركاب بالرياض والمجمعة والقصيم من دون رسوم، لبيع منتجاتها وفق شروط ومعايير معتمدة، وتحت المتابعة المباشرة من الهيئة العامة للسياحة وجمعية (أعمال)، وذلك من خلال تواجد مشرفين ومشرفات لمتابعة جودة المنتج المقدم للمسافرين والزوار بشكل دائم ومستمر.

وأشار الخويطر، إلى أن هذه المبادرة تأتي إدراكاً من الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” بمسؤوليتها الوطنية والإجتماعية، وتحقيقاً لتوجهها الجاد في تقديم خدمات مجتمعية للأسر المنتجة من أجل فتح فرص تسويقية ذات مردود إيجابي لها، حيث وقعت مذكرتي تفاهم مع جمعية تنمية وتمويل الأسر المنتجة (أعمال) ومع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة في البرنامج الوطني لتنمية الحرف اليدوية (بارع) تهدف في المقام الأول إلى دعم الاسر المنتجة والحرفيين.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :