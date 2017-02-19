ساعة_حوار تناقش حساب المواطن الليلة

المواطن – شريف النشمي – الرياض

يستضيف الإعلامي فهد السنيدي الليلة عبر برنامج “ساعة حوار” كلاًّ من الكاتب برجس البرجس والكاتب خالد العلكمي؛ وذلك للحديث حول برنامج حساب المواطن.

ويتم بثّ الحلقة بشكل مباشر عند الساعة 9:35 من مساء اليوم الأحد على قناة “المجد” الفضائية.

يُذكر أن المسجلين في حساب المواطن قد تجاوزوا 10 ملايين شخص حتى يوم الجمعة الماضية، فيما يتزايد الإقبال من كافة شرائح المجتمع على التسجيل.

ومن المتوقع أن يتم الرفع إلى المقام السامي قبل شهر مايو المقبل؛ تمهيداً لصرف الدعم النقدي لمستحقيه قبل تطبيق أسعار المحروقات الجديدة منتصف العام الجاري.

وكان المشرف على برنامج حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي، قد أعلن في وقت سابق أن كبار السن، والمطلقات، والأرامل، والأيتام، وغير القادرين على العمل، وذوي الاحتياجات الخاصة، سيكونون أول الحاصلين على البدل النقدي من برنامج حساب المواطن.