المواطن ـ تبوك

قد لا يخطر لأحد على بال، أن يعرض “سالفة” للبيع في مزاد علنيّ، إلا أنَّ “زايد السولفجي” فعلها، لتتهافت عليه الاتّصالات والرسائل، عبر موقع للإعلانات المبوبة، بغية سرد روايته.

وكشف “زايد”، في إعلانه، أنَّ “هذه السالفة ما حد يعرفها، ومشوقة، ومدتها 8 دقائق، ومضحكة جداً”، مبرزًا أنَّ “من مواصفاتها أنها مناسبة لجميع الطبقات، بدايتها قديمة ونهايتها جديدة”. مشدّدًا على أنّ “المزاد عليها يبدأ بـ50 ريالاً”.

وفي تصريح صحفي، أكّد الشاب: “لم أتوقع من خلال الإعلان أن هناك كمًا كبيرًا من الفضوليين يعيشون بيننا”، مشيرًا إلى أنَّ “بعض النساء لديهن إلحاح كبير لمعرفة السالفة، ويتحسرن إذا أخبرتهنّ بأنها قد بيعت، ما يعطي مؤشرًا على نجاح الاستثمار في بيع السوالف”.