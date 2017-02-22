سالم الدوسري رفض عرضًا ضخمًا و”بينتلي” من أجل نادي الهلال!

المواطن ـ محمد سلام

أصداء قوية حدثت في الساعات الماضية بعد إعلان نادي الهلال تجديد عقد اللاعب سالم الدوسري لمدة موسمين، حيث راجت أنباء كثيرة تؤكّد أن الدوسري تعرّض لإغراءات كبيرة من أجل إقناعه بعدم التجديد مع الزعيم، والتوقيع مع الغريم التقليدي نادي النصر.

وذكر الكاتب الرياضي صالح الهويريني -من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”- أن عضو شرف نصراوي قدم لسالم عرضًا ماليًا يتخطى ما سيحصل عليه من الهلال، بالإضافة إلى سيارة بينتلي، وذلك مقابل التوقيع مع العالمي، إلّا أن اللاعب اعتذر عن رغبته في البقاء مع ناديه.

وقال الهويريني: “عضو شرف نصراوي قدم لسالم الدوسري عرضًا ماليًا يفوق عرض الهلال وبينتلي مقابل التوقيع للنصر، ولكن سالم اعتذر ووقّع للهلال”.

وكان سالم الدوسري قد نشر 3 تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك بعد تجديد عقده لمدة عامين، مساء اليوم، وقال الدوسري: “بحمد الله، تم اليوم تجديد عقدي مع نادي الهلال لمدة عامين، سائلًا من الله التوفيق، وأن أساهم مع زملائي في استمرار الزعامة الهلالية”.

وأضاف: “أشكر الجماهير الهلالية على دعمها، ومساندتها، ووقوفها الدائم معي، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنهم وثقتهم في”، مختتمًا بقوله: “كما أشكر إخواني وزملائي اللاعبين على ما يقدموه لي من دعمٍ، ونصيحة، وتعاون لنحقق الهدف الأهم، وهو إسعاد الجماهير الهلالية”.