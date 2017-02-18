سامسونج تسعى لمنع انفجار هواتفها بطريقةٍ جديدة

المواطن - وكالات

تحاول شركة سامسونج تجنب ما حدث مع هاتفها نوت 7، حيث بدأت في تطبيق معايير صارمة للأمان، فضلًا عن تنويع مصادر البطاريات، حيث كشف أحدث تقرير من صحيفة “وول ستريت جورنال” أن شركة سامسونج ستستعين بمنافسها “سوني” لتوريد البطاريات لهاتف جالاكسي S8.

وبحسب موقع TNW الهولندي، استعانت سامسونج في هواتف نوت 7 ببطاريات من شركة ATL، بالإضافة إلى شركتها الخاصة بتصنيع البطاريات، إلّا أنه تبين أن كلا المصدران كانا يضمّان مشاكل تسببت في الانفجار، خاصةً وأن الاستبدال لم يحل المشكلة، وأدى في النهاية إلى سحب الهاتف، وهو الأمر الذي دفع شركة سامسونج في النهاية لتنويع موردي البطاريات، والاعتماد على جهات جديدة في هاتفها جالاكسي S8 لتكون الشركة اليابانية هي ثالث مورد للبطاريات، إلّا أن إجمالي حصتها من إجمالي البطاريات الموردة ستكون أقل شركة سامسونج وشركة ATL.

وعلى الرغم من أن سامسونج لديها منافسة طويلة الأمد مع الشركة اليابانية، فإن سوني ستواصل توفير التكنولوجيا بما في ذلك البطاريات ومكونات الكاميرا إلى العديد من الشركات التي تصنع الهواتف.