سامسونج تشتري شركة هارمان بـ 8 مليارات دولار

المواطن - وكالات

وافق المساهمون بشركة هارمان العالمية لإنتاج رقائق السيارات على بيع الشركة لسامسونج مقابل 8 مليارات دولار.

ويعطي الاتفاق سامسونج الحق في استخدام أسماء مثل Harmanm كاردون، JBL، ماركة Bang & Olufsen وأكثر من ذلك بهواتفها.

وبحسب موقع Phonearena الهندي، كان من حق المساهمين التصويت على نحو 49,460,322 من الأسهم، أي ما يعادل 70% من الأسهم من مجموع 69,883,605 أسهم خلال الاجتماع الذي حضره بعضهم، بينما أرسل بعض آخر وكلاءهم.

وتتمنى هارمان أن يتم الانتهاء من الصفقة في الربع الثالث من هذا العام بعد الحصول على موافقة مكافحة الاحتكار في مختلف البلدان مثل الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والصين، وكوريا، فإذا حصلت على جميع الموافقات اللازمة، ستكون أكبر عملية استحواذ في الخارج لشركةٍ كورية.