سامي الجابر: التحكيم يذبح الشباب!

المواطن ـ محمد سلام



تابعت صحيفة “المواطن” تصريحات المدير الفني لنادي الشباب، سامي الجابر، التي جاءت عقب تعادل الفريق أمام الخليج، بهدفٍ لكل فريق، ضمن الجولة الـ 18 من دوري جميل.

ووجه الجابر انتقاداته للتحكيم الذي يظلم الشباب في العديد من المباريات على حد قوله، وقال: “الكل يتابع الأخطاء الجسيمة التي تصاحبنا في كل مباراة!”.

وأوضح مدرب الشباب أن الغيابات الكثيرة جميعها بسبب الإصابات، وأضاف: “استعنّا بلاعبين من درجة الشباب لتعويض تلك الغيابات.. اللاعب عبد الرحمن خير الله تعرّض لزايدة دودية، فجر اليوم، واضطررنا لاستبعاده عن التشكيل”.

واختتم بقوله: “الفريق عانى بشكلٍ كبير من الغيابات ومن رحيل اللاعبين، لكن ما زلنا في المركز الخامس بالرغم من كل الظروف”.