سجن واستجواب رئيس سامسونج

المواطن – وكالات

في مفاجأة من العيار الثقيل اقتيد رئيس مجموعة سامسونج موثق اليدين بحبل أبيض لاستجوابه أمام سلطات كوريا الجنوبية بعد أن أمضى ليلة في حبس انفرادي.

كان جاي واي لي رئيس مجموعة سامسونج قد ألقي القبض عليه أمس الجمعة فيما يتعلق باتهامات بأنه لعب دوراً في فضيحة فساد أدت إلى اتخاذ قرار بمساءلة رئيسة البلاد باك جون هاي تمهيداً لعزلها.

ويقدر صافي ثروة لي البالغ من العمر 48 عاماً والذي يرأس أكبر شركة في العالم للهواتف الذكية وشاشات العرض التلفزيوني ورقائق الذاكرة بنحو 6.2 مليار دولار.

ووصل لي إلى مكتب الادعاء حليق الذقن وبلا أي تعبيرات ظاهرة. وكان يرتدي بذلة داكنة وقميصاً أبيض بلا رابطة عنق بينما كان مسؤولون يقتادونه من حافلة صغيرة تابعة لوزارة العدل.

ويتهم مكتب المدعي الخاص لي بتقديم رشوة لصديقة مقربة من الرئيسة مقابل مزايا حكومية تتيح له السيطرة على المجموعة.