سخرية على تويتر من #ولاعة_الحوثي

المواطن - الرياض

تصريح أشعل موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سخرية، لينضم إلى سلسلة تصريحات سابقة لعبد الملك الحوثي، ولهذه المرة كان بطل السخرية “الولاعة”.

والحوثي قال إن “الولاعات” ترصد آلات، ومعدات، ودبابات التحالف العربي وتحرقها، وهو ما تسبّب في حالةٍ من السخرية لما وصل له تفكير الحوثي الذي لم يجد أكذوبة أكثر تصديقًا من الولاعة الحارقة، حيث سخر بعضهم، واعتبر هذه الولاعة قادمة من كوكبٍ آخر ولديها قوة خارقة، ورأى بعض آخر أن الولاعة ما هي إلّا ساحر يتحوّل إلى ولاعةٍ لتحرق الدبابات حتى أن بعضهم تساءل عن مكان بيع هذه الولاعات لأنه يحتاجها للتدفئة.