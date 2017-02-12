سرق حقيبة فوجد داخلها مخدرات.. كيف كانت نهايته؟

المواطن - وكالات

أمرت محكمة جزائرية بسجن شاب ثلاثيني لمدة 10 سنوات، حيث عُثر بحوزته على حقيبةٍ ظهر فيها كيلوجرام من المخدرات كان قد سرقها من مستخدمه.

واعتقد الشاب أن الحقيبة تحمل مبلغًا ماليًا وليست مخدرات كما وُرد في ملفه القضائي، غير أن مستخدمه أنكر مطلقًا ملكيته للحقيبة المسروقة، وشدّد على أنه في أثناء الوقائع، لم يكن موجودًا بأرض الوطن، وإنما سافر لأحد البلدان، وأن لا علاقة له بالمتاجرة بالمخدرات.

وقال الشاب إنه تعوّد على سرقة مختلف الأشياء من هواتف نقالة، وقارورات غاز البوتان، وكل ما يقع بيده لتحصيل رزق يومه، مشيرًا إلى أنه يلتقط كل يوم الصور له وبحوزته الأشياء التي تمكّن من سرقتها لعرضها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للتباهي، وفقًا لصحيفة “الفجر”.

وشدّد المتهم -في رده على أسئلة رئيسة الجلسة- على أنه غير متورط في عالم الإتجار وترويج المخدرات، مؤكدًا على أنه سبق له أن تناول هذه السموم وتمّت إدانته في قضيةٍ واحدة، مستغربًا إفادة مستخدمه بالبراءة في ملفّي مخدرات متابع بهما، وإدانته بالحكم السالف الذكر بالمحكمة الابتدائية.