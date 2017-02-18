سعيد العويران يُشيد بثلاثي النصر

المواطن ـ محمد سلام

قدم نجم المنتخب السعودي السابق ونادي الشباب، سعيد العويران، تهنئته إلى الفريق النصراوي بعد تحقيقه للفوز على الأهلي بهدفين دون رد، أمس، الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من دوري جميل للمحترفين، مُشيدًا بثلاثي العالمي: يحيى الشهري، ووليد عبد الله، وخالد الغامدي.

وقال العويران: “يحيى الشهري رائع، فاجأني وفاجأ الجميع، أما وليد عبد الله، فما شاء الله وكأنه يلعب مع النصر من سنين في انسجامٍ وتألق، وخالد الغامدي هالسنة غير”.

وتمكّن النصر من إحراز الهدف الأول في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول عن طريق يحيى الشهري، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع أيضًا، ولكن للشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء سدّدها البديل نايف هزازي وصنعها يحيى الشهري.

وبهذه النتيجة، يرفع النصر رصيده إلى 41 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، فيما توقف رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا بانتظار مباراة الاتحاد والشباب، مساء السبت، بالرياض.